По данным источников, выявленные случаи были ограниченными, а агенты, как утверждается, не покидали инфраструктуру OpenAI. Компания изучает журналы работы систем и анализирует действия моделей, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Расследование расширили вскоре после того, как другая компания Anthropic сообщила о случаях, когда ее модели участвовали в кибератаках на несколько организаций. Эти события усилили обсуждение необходимости дополнительного контроля за развитием автономных ИИ-систем.

Представители OpenAI заявили, что проверяют более широкий спектр активности своих моделей. Количество выявленных случаев и их детали пока не раскрываются.