OpenAI заключила крупную сделку с Samsung

Корпоративная версия ChatGPT Enterprise и инструмент для программирования Codex получат всем сотрудники. Доступ к ним получат люди разных профессий — от инженеров до маркетологов.

Codex изначально создавался для написания кода, но сейчас его используют и для других задач. Например, проверки и исправления ошибок в программах, составления рабочих инструкций, упрощения рутины. Кстати, OpenAI уже сотрудничает с другими крупными игроками в Корее, включая LG Electronics.