Наука и технологии
Опубликовано 23 июня 2026, 16:00
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OpenAI заключила крупную сделку с Samsung

ИИ получат все сотрудники
OpenAI подписала одно из своих самых масштабных корпоративных соглашений с южнокорейским гигантом Samsung. Раньше компании сотрудничали в области чипов, но теперь Samsung внедрит полноценно сразу два продукта OpenAI.
OpenAI заключила крупную сделку с Samsung

© Ferra.ru

Корпоративная версия ChatGPT Enterprise и инструмент для программирования Codex получат всем сотрудники. Доступ к ним получат люди разных профессий — от инженеров до маркетологов.

Codex изначально создавался для написания кода, но сейчас его используют и для других задач. Например, проверки и исправления ошибок в программах, составления рабочих инструкций, упрощения рутины. Кстати, OpenAI уже сотрудничает с другими крупными игроками в Корее, включая LG Electronics.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#ChatGPT
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#Samsung
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