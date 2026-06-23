OpenAI заключила крупную сделку с Samsung

Опубликовано 23 июня 2026, 16:001 мин.
OpenAI заключила крупную сделку с SamsungИИ получат все сотрудники
OpenAI подписала одно из своих самых масштабных корпоративных соглашений с южнокорейским гигантом Samsung. Раньше компании сотрудничали в области чипов, но теперь Samsung внедрит полноценно сразу два продукта OpenAI.
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Корпоративная версия ChatGPT Enterprise и инструмент для программирования Codex получат всем сотрудники. Доступ к ним получат люди разных профессий — от инженеров до маркетологов.
Codex изначально создавался для написания кода, но сейчас его используют и для других задач. Например, проверки и исправления ошибок в программах, составления рабочих инструкций, упрощения рутины. Кстати, OpenAI уже сотрудничает с другими крупными игроками в Корее, включая LG Electronics.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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