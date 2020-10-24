Opera наймёт «человека-браузер» и заплатит ему 8000 евро

В своём блоге компания отметила, что вакансия может звучать как шутка, но это не так. Opera действительно нужен человек, который будет просматривать различные веб-страницы и делиться увиденным.

Как пишет Opera, требуется человек, который любит глупые мемы, смотрит видео с милыми животными и изучает конспирологические теории. Компания обещает заплатить такому сотруднику 8000 евро за две недели. При этом он может работать из любой точки мира.

Работа начнётся с зимы 2020/2021 года. Вакансия открыта для всех жителей Земли. Единственное требование, чтобы они использовали свою настоящую личность. Соискателей просят отправить короткое видео, в котором они расскажут о самом интересном опыте взаимодействия с вебом.