Наука и технологии
Сегодня 15:31
Opera наймёт «человека-браузер» и заплатит ему 8000 евро
За две недели!
Opera сообщила, что ищет сотрудника, который смог бы просто просматривать веб-страницы, своеобразного «человека-браузер». За это компания готова платить 8000 евро.
В своём блоге компания отметила, что вакансия может звучать как шутка, но это не так. Opera действительно нужен человек, который будет просматривать различные веб-страницы и делиться увиденным.
Как пишет Opera, требуется человек, который любит глупые мемы, смотрит видео с милыми животными и изучает конспирологические теории. Компания обещает заплатить такому сотруднику 8000 евро за две недели. При этом он может работать из любой точки мира.
Работа начнётся с зимы 2020/2021 года. Вакансия открыта для всех жителей Земли. Единственное требование, чтобы они использовали свою настоящую личность. Соискателей просят отправить короткое видео, в котором они расскажут о самом интересном опыте взаимодействия с вебом.