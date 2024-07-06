Операционная прибыль Samsung выросла в 15 раз благодаря ИИ

Показатели южнокорейского технологического гиганта превзошли ожидания аналитиков благодаря высоким продажам микросхем памяти на фоне ускорения мирового спроса на разработки в области искусственного интеллекта и дата-центров.

Продажи компании также значительно выросли - примерно на 23 %, что стало самым большим показателем со времен пандемии в 2021 году. Литейное производство Samsung также выиграло от повышения спроса в сфере ИТ.

Несмотря на высокие финансовые показатели, Samsung сталкивается с проблемами в конкурентном секторе ИИ-чипов, особенно в сравнении с SK Hynix Inc, которая в последнее время демонстрирует значительный рост доходов.