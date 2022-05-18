Операция по замене клапана сердца должна проводиться раньше, чем принято считать

Это состояние является одним из наиболее распространенных и серьезных заболеваний клапанов, вызванных сужением отверстия аортального клапана. Как только у пациентов появляются такие симптомы, как одышка, боли в груди или потеря сознания, врачи рекомендуют заменить суженный клапан. Но у многих пациентов с аортальным стенозом нет симптомов даже при сильном сужении клапана, и поэтому они не везде имеют права на замену клапана.

Новое исследование показывает, что эти пациентам стоит пройти процедуру замены клапана - до того, как у них произойдет необратимое повреждение сердечной мышцы.

Исследовательская группа провела систематический обзор и мета-анализ, сравнивая раннее вмешательство с консервативным лечением у пациентов с бессимптомным тяжелым аортальным стенозом.

Затем они проанализировали данные всех доступных исследований, в которых приняли участие в общей сложности 3798 пациентов, из которых 302 были включены в два крупнейших рандомизированных контролируемых исследования и 3496 - в наблюдательные исследования.

“Мы обнаружили, что раннее вмешательство, до появления у пациентов симптомов, связано с более низким риском смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности”, заявили авторы работы.

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