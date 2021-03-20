Оперативная память в магазинах подорожает на 20%

Дело в том, что во время пандемии наблюдался повышенный спрос на полупроводниковые изделия. В итоге отрасль не смогла удовлетворить нужды всех заказчиков. Это привело к подорожанию компонентов, в том числе оперативной памяти DRAM.

Аналитики TrendForce говорят, что цены на DRAM уже выросли на 3-8% в первом квартале 2021 года. Рыночные корректировки стоимости приведут к увеличению на 13-18% для закупочных цен. В итоге, по прогнозу аналитиков, стоимость DRAM для потребителей вырастет на 20% из-за дефицита.

На графике ниже можно увидеть более подробный прогноз специалистов. Ожидается, что рост произойдёт в разных категориях.