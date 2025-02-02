Оператор дрона протаранил тушивший пожар самолет

Беспилотник летел в ограниченном воздушном пространстве 9 января, когда он столкнулся с самолетом, пробив дыру в его крыле. В результате столкновения самолет был посажен на пять дней, а дрон уничтожен. Исполняющий обязанности прокурора США Джозеф Макнелли подчеркнул, что полеты беспилотников вблизи лесных пожаров опасны, так как нарушают работу пожарных.

В рамках признания вины Акеманн должен ещё и выплатить более 65 000 долларов на ремонт самолета, который был предоставлен правительством Квебека