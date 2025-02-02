Оператор дрона протаранил тушивший пожар самолет

Опубликовано 02 февраля 2025, 00:001 мин.
Оператор дрона протаранил тушивший пожар самолетДрон повредил самолет и приостановил работу по тушению пожара
Гражданский беспилотник врезался в канадский пожарный самолет, сражавшийся с пожаром Палисейдс в Калифорнии, повредив его и вынудив временно прекратить тушение пожара с воздуха. Власти поймали вскоре оператора дрона Питера Триппа Акеманна из Калвер-Сити, который признал себя виновным. Он заплатит штраф, выполнит 150 часов общественных работ или окажется в тюрьме на срок до года.
Беспилотник летел в ограниченном воздушном пространстве 9 января, когда он столкнулся с самолетом, пробив дыру в его крыле. В результате столкновения самолет был посажен на пять дней, а дрон уничтожен. Исполняющий обязанности прокурора США Джозеф Макнелли подчеркнул, что полеты беспилотников вблизи лесных пожаров опасны, так как нарушают работу пожарных.
В рамках признания вины Акеманн должен ещё и выплатить более 65 000 долларов на ремонт самолета, который был предоставлен правительством Квебека