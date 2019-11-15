Оператор с бесплатными тарифами открыл доставку SIM-карт по России

Цена курьерской доставки обойдется в 280 рублей. Кроме того, россиянам также доступна и бесплатная доставка “Почтой России”. Напомним, что ранее оператор доставлял SIM-карты лишь в рамках трех городов России, а именно Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Однако DANYCOM.Mobile расширил географию курьерских доставок, что позволило охватить порядка 180 населенных пунктов в 29 российских субъектах. ”Новая схема доставки SIM-карт позволяет оптимизировать затраты на внутренний штат курьеров и направить освободившиеся ресурсы на развитие нашего мобильного оператора”, - рассказала Мария Алпатова, директор департамента по развитию и управлению сервисами группы компаний DANYCOM

Известно, что оператор работает на базе сетей Tele2, оснащая связью более 300 тыс. абонентов. DANYCOM.Mobile предлагает несколько тарифных планов, среди которых два бесплатных, а также два семейных.