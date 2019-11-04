Оператор связи рассказал о снижении доходов из-за обеднения россиян

Сообщается, что снизилась выручка и от оказания услуг, и от продажи устройств. В первом случае падение составило 1,9% (до 58,3 млрд рублей). Оператор утверждает, что на это повлияло повышение НДС с 18% до 20% с начала 2019 года. Данный эффект наиболее ярко проявился именно сейчас. По мнению представителей компании, люди стали стараться тратить на связь и мобильные устройства не более определённой суммы в месяц.

Что касается продажи устройств, то выручка упала на 10% из-за увеличения времени использования старых смартфонов, роста продаж в кредит и по трейд-ин. Также сказалось уменьшение стоимости аппаратов.

Кроме того, оператор сообщил о сокращении абонентской базы в России — на 2,5% по сравнению с третьим кварталом 2018. На конец сентября количество абонентов «ВымпелКома» составляло 54,8 млн человек.