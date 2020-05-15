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Оператор связи Tele2 рассказал, где провели майские праздники его абоненты
Показали данные по потреблению трафика
Tele2 проанализировал активность жителей Москвы в период с 30 апреля по 11 мая 2020 года. В итоге оператор связи рассказал, где провели майские праздники его абоненты.
Как следует из пресс-релиза компании, поступившем в редакцию Ferra.ru, в указанный период количество потребляемого трафика выросла в два раза, если сравнивать с годом ранее.
Оператор связи отметил, что более половины жителей Москвы и области (55%) большую часть времени на майских праздниках находились в самоизоляции, то есть в зоне действия одной базовой станции.
Сообщается также, что абоненты Tele2 на время выходных покинули центральную часть региона — Москву и ближайшее Подмосковье. Они равномерно распределились по всей территории Московской области. Это стало ясно потому, что в майские праздники в центре столичные абоненты скачали в два раза меньше трафика, чем в области.