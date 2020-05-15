Оператор связи Tele2 рассказал, где провели майские праздники его абоненты

Как следует из пресс-релиза компании, поступившем в редакцию Ferra.ru, в указанный период количество потребляемого трафика выросла в два раза, если сравнивать с годом ранее.

Оператор связи отметил, что более половины жителей Москвы и области (55%) большую часть времени на майских праздниках находились в самоизоляции, то есть в зоне действия одной базовой станции.

Сообщается также, что абоненты Tele2 на время выходных покинули центральную часть региона — Москву и ближайшее Подмосковье. Они равномерно распределились по всей территории Московской области. Это стало ясно потому, что в майские праздники в центре столичные абоненты скачали в два раза меньше трафика, чем в области.