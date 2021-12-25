Оператор Yota сделает трафик безлимитным в период Нового года

Как пояснили в Yota, компания решила обнулить трафик на эти мессенджеры, чтобы в Новый год каждый пользователь смог поздравить близких.

Стоит ещё раз отметить, что безлимитный доступ к мессенджерам будет действовать два дня — 31 декабря и 1 января. Акция пройдёт во всех регионах России, где есть Yota.

Ранее оператор запустил тарифы, в которых можно самостоятельно указать сумму, которую пользователь готов платить в месяц. За эту сумму Yota подберёт количество минут и гигабайтов интернета. Это количество может меняться в зависимости от региона РФ.