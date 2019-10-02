Операторов связи хотят обязать пользоваться ещё не существующим российским оборудованием для 5G

Документ уже одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. Срок исполнения — 2023-2024 годы. В силу «дорожная» карта вступит после того, как все изменения рассмотрит президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В документе указано, что в 2021 году сети 5G развернут в пяти городах-миллионниках, а в 2024 — в десяти. При этом российские операторы должны будут переходить на серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы. Как рассказал журналистам представитель МТС, в «дорожной карте» речь идёт о серверах нового поколения, и готовых сертифицированных решений нет ни в России, ни за рубежом.