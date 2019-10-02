Наука и технологии
Сегодня 11:08
Операторов связи хотят обязать пользоваться ещё не существующим российским оборудованием для 5G
Об этом говорится в «дорожной карте» по развёртыванию сетей пятого поколения
Национальный центр информатизации, дочерняя структура Ростеха, написал «дорожную карту» по технологиям беспроводной связи в России. Согласно документу, российские операторы при строительстве сетей 5G должны перейти на серверы общего пользования российского производства. Проблема в том, что оборудования, которое отвечало бы требованиям центра, в стране не существует.
Документ уже одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию. Срок исполнения — 2023-2024 годы. В силу «дорожная» карта вступит после того, как все изменения рассмотрит президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В документе указано, что в 2021 году сети 5G развернут в пяти городах-миллионниках, а в 2024 — в десяти. При этом российские операторы должны будут переходить на серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы. Как рассказал журналистам представитель МТС, в «дорожной карте» речь идёт о серверах нового поколения, и готовых сертифицированных решений нет ни в России, ни за рубежом.
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