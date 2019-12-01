Операторов связи Китая обязали сканировать людям лица при покупке мобильных услуг

Новое требование уже вступило в силу в это воскресенье. Правительство Китая обосновывает решение желанием защитить права и интересы граждан в киберпространстве.

Что интересно, при заключении нового договора на услуги связи люди уже обязаны показывать удостоверение личности и фотографироваться. Сканирование лица будет являться дополнительным методом верификации.

Как пишет BBC, большинство китайских пользователей интернета выходят в сеть через смартфоны. Именно поэтому государству было важно усилить систему идентификации покупателей услуг мобильной связи.

Эксперты считают, что одной из причин, по которым власти Китая приняли такое решение, является желание улучшить слежку за населением.