Операторов связи обвинили в загрязнении природы

Как уточнили специалисты, из-за пандемии операторы связи стали использовать больше энергии. Вследствие этого выросла их доля в общем объёме выбросов углекислого газа. Теперь она составляет 3-4%.

Эксперты считают, что если не взять эту ситуацию под контроль, к 2040 году операторы связи достигнут доли в 14%. Сейчас наиболее опасными для природы являются компании-производители еды (около 25%), за ними следуют представители строительной отрасли (менее 10%).

По информации экспертов, в 2020 году в России на 40% вырос объём потребления трафика. Специалисты говорят, что телекоммуникационные компании ещё могут снизить негативное влияние на природу.