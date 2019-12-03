Операторы попросили о запрете доступа к данным россиян в рамках закона об изоляции рунета

РБК пишет, что данный вопрос 28 ноября обсуждался на закрытом семинаре-совещании в Совете Федерации. Как рассказал журналистам один из источников, сейчас сохранность данных абонентов законодательно не обеспечена. А компании, которые будут иметь к ним доступ, теоретически смогут использовать информацию в коммерческих целях. Речь идёт о персональных данных и тех, что подпадают под определение «тайна связи» (например, ID устройства и история браузера).

Напомним, закон «о суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября. По нему все операторы связи обязаны установить оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С помощью этого ведомство сможет централизованно управлять российским сегментом интернета в случае угрозы извне.

Пока операторы на Урале только тестируют на своих сетях оборудование. Полной инфраструктуры для обеспечения закона ещё не развёрнуто.