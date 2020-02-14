Операторы предоставили россиянам возможность запускать любые игры на слабых компьютерах

МегаФон запустил облачный сервис совместно с Loudplay. С его помощью абоненты оператора смогут запускать игры с серверов на компьютерах и ноутбуках любой мощности. МегаФон предоставляет тарифы на 3 и 15 часов игрового времени в месяц стоимостью 130 рублей и 550 рублей соответственно. В эту стоимость также входят предустановленные игры.

Tele2 же стал партнёром сервиса GFN.ru, работающего на платформе NVIDIA. Посетители салона оператора на Тверской улице в Москве могут сыграть в игру на GFN.ru в пилотной зоне связи 5G.