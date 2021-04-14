Операторы стали получать критически низкий доход за интернет-услуги

Специалисты увидели, что глобальный трафик сотовых данных увеличился на 35% в годовом исчислении в четвёртом квартале 2020 года. Общий доход от мобильных услуг при этом вырос всего на 0,6%.

Аналитики рассказали, что с увеличением пропускной способности, благодаря 5G, «ценность» каждого гигабайта снижается. В связи с этим операторам стоит переходить к новой модели заработка, при которой они будут зарабатывать за счёт уникального контента, а не объёма данных. По большому счёту операторам предстоит начать убеждать людей, что 150 ГБ не лучше 100 ГБ.