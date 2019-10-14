Операторы связи и банки создадут платформу для простого доступа к данным россиян

Об этом изданию «Ведомости» сообщил президент оператора связи. Представители ВТБ информацию подтвердил. Подробную информацию о проекте они, впрочем, не раскрыли.

Тем не менее, журналисты узнали, что компании намереваются обмениваться данными и обрабатывать их. Различная информация о клиентах будет собираться в пользовательские профили.

Вероятно, платформа будет использоваться для оплаты товаров и услуг с помощью единого приложения наподобие китайского WeChat. Это должно быть нечто более гибкое, чем действующая система быстрых платежей.

Сообщается, что данными с партнёрами могут делиться «Магнит», Tele2, Почта-банк, «Согаз», «Национальная медиа группа», «Почта России», группа ПИК, X5 Retail Group.

Отметим, что через WeChat жители Китая могут общаться друг с другом, пересылать деньги, бронировать билеты в кино, совершать покупки и др.