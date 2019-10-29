Операторы связи попросили правительство возместить убытки за исполнение «закона Яровой»

Об этом сообщило издание Reuters, информацию подтвердил пресс-секретарь Минкомсвязи.

Напомним, по «закону Яровой», который вступил в силу 1 июля 2018 года, операторы связи обязаны хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов. Для этого необходимо оборудование, затраты на которое могут составить от 10 до 20% от общих расходов компаний на поддержку сетей в течение пяти лет. По крайней мере об этом говорится в письме операторов.

На какие именно субсидии они рассчитывают, не сообщается. При этом авторы письма ссылаются на нацпроект «Цифровая экономика», который предусматривает меры поддержки российских телеком-компаний.

Как пишут «Ведомости», Минкомсвязи не считает предложение операторов целесообразным.

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