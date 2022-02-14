Операторы убрали тарифы с безлимитным интернетом и теперь предлагают его абонентам тайно

Как пишет Муртазин, операторы начали продавать безлимитный интернет «из-под полы». Всё потому, что нужно выполнять планы по продажам SIM-карт и удержанию абонентов.

Так, Tele2 стал предлагать уходящим абонентам безлимитный интернет. Другие операторы подхватили инициативу. В качестве примера приводится поступок «МегаФона». Один абонент, который пользуется услугами компании с 2008 года, написал письмо, в котором указал, что недавно для в разделе «Для меня» он заметил новую опцию — «накопил на безлимитный интернет». Эта опция бесплатная. При этом абонент был лоялен «МегаФону».

Конечно, на новых тарифных предложениях операторов безлимитного интернета нет. Но они периодически делают «реверансы» в сторону абонентов, которых не хотели бы потерять.