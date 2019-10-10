Описан ход сражения лучших истребителей США и России

Главной особенностью F-22 являются стелс-технологии. Например, конструкция сопел и хвоста уменьшает инфракрасное излучение. Его малозаметность сочетается с отличными лётными характеристиками. Также в истребитель встроена автоматическая пушка M61A2.

Создатели российского Су-57 также делают упор на малозаметность, а ещё на скорость. Истребитель сможет летать со скоростью в полтора раза больше звуковой (с двигателями «Изделие 30»).

Эксперты считают, что Су-57 способен быстро наступать или выходить из боя. При столкновении на малых дистанциях самолёт имеет преимущество в маневренности. F-22 же сможет устроить «засаду» и внезапно атаковать противника. В целом, у американского аппарат больше шансов перехватить инициативу на ранних этапах боя.

Кто же выйдет победителем из сражения — Су-57 или F-22, сказать сложно. Журналисты отметили, что если эти истребители всё-таки вступят в бой, то продемонстрируют «сражение века».