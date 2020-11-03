Описан научный метод варки риса для избавления его от мышьяка

Они описали метод варки риса, который позволяет удалить более 50% мышьяка из бурого риса и 74% — из белого. Кроме того, такой способ готовки не снижает содержание полезных микроэлементов. Кратко о работе учёных пишет Naked Science.

Метод приготовления назвали пропариванием с абсорбцией. Сначала рис надо пропарить в предварительно прокипячённой воде на протяжении пяти минут. После этого воду надо слить и залить свежую. Затем рис варят до полного впитывания воды.