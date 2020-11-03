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Описан научный метод варки риса для избавления его от мышьяка
Особенно хорошо удаляет вещество из белого риса
Рис может накапливать неорганический мышьяк из почвы. Это вещество концентрируется во внешнем слое оболочек, окружающих эндосперм. Это значит, что белый отшлифованный рис безопаснее бурого. Учёные решили выяснить, как ещё можно избавить продукт от остатков мышьяка.
Они описали метод варки риса, который позволяет удалить более 50% мышьяка из бурого риса и 74% — из белого. Кроме того, такой способ готовки не снижает содержание полезных микроэлементов. Кратко о работе учёных пишет Naked Science.
Метод приготовления назвали пропариванием с абсорбцией. Сначала рис надо пропарить в предварительно прокипячённой воде на протяжении пяти минут. После этого воду надо слить и залить свежую. Затем рис варят до полного впитывания воды.