Описан новый вид вымерших гигантских медведей из Ставрополья

Опубликовано 16 октября 2025, 15:001 мин.
Описан новый вид вымерших гигантских медведей из СтавропольяБольшие были
Учёные Палеонтологического института РАН изучили нижнюю челюсть крупного хищника из терминального миоцена, найденную в Косякинском карьере Ставропольского края. Исследование показало, что это новый вид гигантских медведей — Huracan borissiaki.
© ПИН РАН
Huracan borissiaki относится к вымершей группе медведей-агриотериинов. Среди современных видов они ближе всего к большим пандам. Новый вид был одним из самых крупных представителей рода: длина нижней челюсти превышает 32 см, а высота венечного отростка — более 14 см.
При исследовании зубов с помощью томографии учёные обнаружили плотный третичный дентин, который заполнял полости всех главных бугорков зубов, компенсируя сильный износ эмали и первичного дентина. Также наблюдалась рецессия пульпы зубов и образование толстых слоёв вторичного дентина. Эти особенности укрепляли коронки зубов и помогали медведю обрабатывать твёрдую пищу.
Анализ этих особенностей позволил отнести находку к роду Huracan и выделить новый вид.