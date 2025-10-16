Описан новый вид вымерших гигантских медведей из Ставрополья

Huracan borissiaki относится к вымершей группе медведей-агриотериинов. Среди современных видов они ближе всего к большим пандам. Новый вид был одним из самых крупных представителей рода: длина нижней челюсти превышает 32 см, а высота венечного отростка — более 14 см.

При исследовании зубов с помощью томографии учёные обнаружили плотный третичный дентин, который заполнял полости всех главных бугорков зубов, компенсируя сильный износ эмали и первичного дентина. Также наблюдалась рецессия пульпы зубов и образование толстых слоёв вторичного дентина. Эти особенности укрепляли коронки зубов и помогали медведю обрабатывать твёрдую пищу.

Анализ этих особенностей позволил отнести находку к роду Huracan и выделить новый вид.