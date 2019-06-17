Описан процесс изоляции рунета в случае «внешней угрозы»

Проект можно посмотреть на на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, если возникнет угроза, Роскомнадзор примет на себя обязанности централизованного управления. Направлять трафик за пределы России запретят. Исключение составят только Калининградская область, посольства, консульства и представительства страны за рубежом.

Напомним, ранее Минкомсвязи рассказал, что будет пониматься под угрозами, которые станут основанием для изоляции рунета. Это нарушения целостности сетей связи, проблемы с устойчивостью сетей связи и взлом оборудования.

Закон о «суверенном» интернете вступит в силу 1 ноября 2019 года. Президент Российской Федерации подписал его 1 мая.