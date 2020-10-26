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Описан результат противостояния танка и беспилотника
Дрон может успешно атаковать сверху
Датское издание Jyllands-Posten описало результат противостояния танка и беспилотника. По мнению специалистов, для бронетехники наступают тяжёлые времена.
Перевод материала предоставило издание «ИноСМИ». Авторы пишут, что защищать танки от атак дешёвых беспилотников становится сложнее. При этом они указывают, что дроны, способные противостоять бронетехнике, теперь есть даже у небогатых стран. В связи с этим военные беспилотники назвали крылатой ракетой бедняка.
По мнению эксперта, при выводе из строя системы радаров и авиации в случае столкновения дрона и танка, последний можно будет легко уничтожить, так как он не не рассчитан на атаки сверху. Особенно опасны рои беспилотников.
Поэтому специалисты считают, что танки нужно учиться использовать по-новому и лучше защищать их от атак с воздуха.