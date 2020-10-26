Описан результат противостояния танка и беспилотника

Перевод материала предоставило издание «ИноСМИ». Авторы пишут, что защищать танки от атак дешёвых беспилотников становится сложнее. При этом они указывают, что дроны, способные противостоять бронетехнике, теперь есть даже у небогатых стран. В связи с этим военные беспилотники назвали крылатой ракетой бедняка.

По мнению эксперта, при выводе из строя системы радаров и авиации в случае столкновения дрона и танка, последний можно будет легко уничтожить, так как он не не рассчитан на атаки сверху. Особенно опасны рои беспилотников.

Поэтому специалисты считают, что танки нужно учиться использовать по-новому и лучше защищать их от атак с воздуха.