Описано будущее популярного американского военно-транспортного самолёта

Самолёты серии C-130 впервые были построены в 1950-х годах, они послужили нескольким поколениям военнослужащих в боевых действиях по всему миру. Теперь же, как говорят специалисты, «угрозы растут, становится только хуже». Поэтому самолёты хотят улучшать новыми технологиями.

Предпочтение намерены отдать автоматизированному управлению. Это позволило бы освободить экипаж для боевых задач. Помимо этого самолётам нужны более совершенные системы связи, способные принимать данные с других платформ, чтобы повышать ситуационную осведомлённость в режиме реального времени. Ещё специалисты хотят улучшить подготовку военных за счёт дополненной и виртуальной реальности.

Напомним, Lockheed C-130 Hercules считался самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире.