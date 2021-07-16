Описаны черты лица мужчин, настроенных только на секс

Сначала исследователи провели опрос среди 103 молодых мужчин. Их спрашивали, насколько они открыты для случайных сексуальных связей. Затем парней сфотографировали. После этого других добровольцев попросили оценить по фото, склонен ли мужчина к случайным сексуальным связям.

Женщинам лучше удавалось определить настрой мужчины на случайный секс. Учёные по фотографиям также смогли выявить закономерности во внешности таких парней. У любителей случайного секса было больше пространство между глазами, более широкое лицо и нос, сильная линия подбородка и тонкие губы. Исследователи пришли к выводу, что это не случайно. Такие черты лица свидетельствуют о высоком уровне тестостерона у мужчины. А тестостерон влияет на сексуальную активность.