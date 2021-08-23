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Описаны лилипуты, которые мерещатся пациентам психиатрических клиник

Большинство людей эти видения пугают
Галлюцинации в виде лилипутов впервые описал в 1909 году французский психиатр Рауль Лерой на своём опыте. Теперь они постоянно упоминаются в учебниках по психиатрии, хоть и известно о них не всё. Поэтому другой исследователь Ян Дирк Блом решил изучить проблему тщательнее.
Описаны лилипуты, которые мерещатся пациентам психиатрических клиник

Автор новой научной работы рассмотрел 145 отчётов от таких галлюцинациях. Всего он изучил 226 случаев. Исследователь увидел, что 61% таких галлюцинаций был визуальным, а 39% — слуховыми, тактильными и т.д.

По расчётам специалиста, лилипутов видят 30-80 человек из 10 тысяч пациентов психиатрических клиник. В большинстве случаев, люди отмечали, что наблюдают несколько тысяч лилипутов. Эти человечки прыгали, танцевали и маршировали на мебели и выполняли акробатические трюки. В среднем их рост оценивали в 23 сантиметра.

Некоторые пациенты говорили, что видели лилипутов десятилетиями. 46% людей боялись этих галлюцинаций и уставали от них.

Сам психиатр Лерой писал, что видел «крошечных мужчин, женщин и детей, гномов и чертенят, часто одетых клоунами, арлекинами, танцовщиками, солдатами, крестьянами и даже китайскими чиновниками».