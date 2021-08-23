Описаны лилипуты, которые мерещатся пациентам психиатрических клиник

Автор новой научной работы рассмотрел 145 отчётов от таких галлюцинациях. Всего он изучил 226 случаев. Исследователь увидел, что 61% таких галлюцинаций был визуальным, а 39% — слуховыми, тактильными и т.д.

По расчётам специалиста, лилипутов видят 30-80 человек из 10 тысяч пациентов психиатрических клиник. В большинстве случаев, люди отмечали, что наблюдают несколько тысяч лилипутов. Эти человечки прыгали, танцевали и маршировали на мебели и выполняли акробатические трюки. В среднем их рост оценивали в 23 сантиметра.

Некоторые пациенты говорили, что видели лилипутов десятилетиями. 46% людей боялись этих галлюцинаций и уставали от них.

Сам психиатр Лерой писал, что видел «крошечных мужчин, женщин и детей, гномов и чертенят, часто одетых клоунами, арлекинами, танцовщиками, солдатами, крестьянами и даже китайскими чиновниками».