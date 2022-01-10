Оплата проезда по лицу в России вылилась в штрафы за отсутствие маски

Ашманов говорит, что не должно быть подмены понятий при внедрении новых технологий. Он считает, что если биометрические данные сдаются для конкретного дела, то не следует их использовать в иных целях. Ашманов рассказал историю знакомого, который зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал пользоваться новым способом оплаты. Утверждается, что через пару дней мужчине прилетел штраф за проезд в метро без маски (три тысячи рублей). Он уверен, что виноват Face Pay.

Стоит отметить, что при использовании Face Pay маску всё равно нужно сдвинуть, чтобы показать лицо. Пока неясно, действительно ли эта система может использоваться для выписки штрафов. Глава рабочей группы по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская заявила, что «в случае со знакомым Игоря сбор данных был проведён с одной целью — платить лицом, а ему прислали штраф. Это назвали совершенно явной подменой целей.