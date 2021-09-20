Оплату лицом запустили во всём московском метро

Сообщается, что к тестированию были подключены последние пять линий. Чтобы опробовать Face Pay, нужно оставить заявку на участие в тестировании по этой ссылке. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях ещё и действует акция «Время ранних», по которой проезд стоит 23 рубля вместо 46.

Face Pay работает там, где на полу есть круглый чёрный стикер. Всего к сервису подключены 14 линий и 241 станция метро.

Отмечается, что Москва стала первым городом в мире, где распознавание лиц для оплаты проезда применяется так масштабно. По результатам тестирования Дептранс примет решение и полноценном запуске услуги для всех пассажиров метро.