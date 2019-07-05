Оплату по QR-кодам сделают выгоднее использования Google Pay и Apple Pay

Оплата по QR-кодам работает через Систему быстрых платежей (СБП), запущенную в январе 2019 года. Тестирование нового метода оплаты начнётся уже совсем скоро, а с сентября начнёт функционировать в полную силу. Это станет альтернативой банковским картам и, соответственно, Google Pay и Apple Pay.

В первый год работы СБП центробанк также не будет взимать комиссию с банков. Но уже с 2020 она составят 0,5 до 3 рублей за перевод. За QR-платежи Банк России хотел брать 0,4% и выше. Точные цифры центробанк озвучит через неделю, но комиссия будет всё равно ниже, чем эквайринговая, которую отдают предприниматели за возможность оплаты по картам.

Первое время бизнесу не придётся платить и вовсе никаких комиссий. Это и должно привлечь предпринимателей к эксперименту.