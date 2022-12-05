21:01, 05 декабря 2022
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Опоясывающий лишай оказался связан с увеличением риска болезней сердца на 30%Вот его симптомы
Новое исследование показало, что взрослые, переболевшие опоясывающим лишаем, на 30% чаще страдают инсультом или ишемической болезнью сердца.
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Учёные наблюдали за пациентами в течение 16 лет. Хотя некоторые предыдущие исследования показали более высокий риск инсульта или сердечного приступа во время заражения опоясывающим лишаем, было неизвестно, сохраняется ли этот риск в долгосрочной перспективе. Теперь такие свидетельства есть.
Каковы же симптомы опоясывающего лишая? Издание Eat this, not that! приводит следующие: болезненная сыпь, ощущение покалывания, усталость, тошнота.
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