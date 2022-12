Опоясывающий лишай оказался связан с увеличением риска болезней сердца на 30%

Учёные наблюдали за пациентами в течение 16 лет. Хотя некоторые предыдущие исследования показали более высокий риск инсульта или сердечного приступа во время заражения опоясывающим лишаем, было неизвестно, сохраняется ли этот риск в долгосрочной перспективе. Теперь такие свидетельства есть.

Каковы же симптомы опоясывающего лишая? Издание Eat this, not that! приводит следующие: болезненная сыпь, ощущение покалывания, усталость, тошнота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.