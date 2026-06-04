Oppo и Vivo выпустят конкурентов экшен-камере DJI Osmo Pocket

Опубликовано 04 июня 2026, 11:231 мин.
Oppo и Vivo выпустят конкурентов экшен-камере DJI Osmo PocketДля блогеров
Oppo и Vivo, как пишет инсайдер Digital Chat Station, создают портативные камеры для видеоблогов, чтобы составить конкуренцию DJI Osmo Pocket.
© DJI
Обе камеры, мол, получат основной объектив на 200 мегапикселей с сенсором размером 1/1,12 дюйма. Возможно, это матрица Sony Lytia 901.
Oppo, возможно, выпустит камеру под брендом Hasselblad, а vivo — совместно с Zeiss. Оба устройства получат «мощные чипы» (какие именно — пока не уточняется) и смогут легко обмениваться данными со своими смартфонами.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный