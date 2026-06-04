Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2026, 11:23
1 мин.

Oppo и Vivo выпустят конкурентов экшен-камере DJI Osmo Pocket

Для блогеров
Oppo и Vivo, как пишет инсайдер Digital Chat Station, создают портативные камеры для видеоблогов, чтобы составить конкуренцию DJI Osmo Pocket.
Oppo и Vivo выпустят конкурентов экшен-камере DJI Osmo Pocket

© DJI

Обе камеры, мол, получат основной объектив на 200 мегапикселей с сенсором размером 1/1,12 дюйма. Возможно, это матрица Sony Lytia 901.

Oppo, возможно, выпустит камеру под брендом Hasselblad, а vivo — совместно с Zeiss. Оба устройства получат «мощные чипы» (какие именно — пока не уточняется) и смогут легко обмениваться данными со своими смартфонами.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#dji
,
#Vivo
,
#OPPO
,
#камера
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Oppo и Vivo выпустят конкурентов экшен-камере DJI Osmo Pocket