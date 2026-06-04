Oppo и Vivo выпустят конкурентов экшен-камере DJI Osmo Pocket

Обе камеры, мол, получат основной объектив на 200 мегапикселей с сенсором размером 1/1,12 дюйма. Возможно, это матрица Sony Lytia 901.

Oppo, возможно, выпустит камеру под брендом Hasselblad, а vivo — совместно с Zeiss. Оба устройства получат «мощные чипы» (какие именно — пока не уточняется) и смогут легко обмениваться данными со своими смартфонами.