Опубликовано 23 декабря 2024, 17:211 мин.
OPPO подала заявку на регистрацию нового бренда «ophone»Компания зарегистрировала товарный знак
Компания OPPO, производитель мобильных устройств, подала заявку на регистрацию нового бренда «ophone». Как сообщает китайский портал China Trademark Network, заявку была подана 25 ноября 2024 года через ее дочернюю компанию OPPO Guangdong Mobile Communication Co., Ltd.
Пока не раскрыто, для каких именно продуктов будет использоваться новый бренд «ophone». Это оставляет место для различных предположений, начиная от возможных мобильных устройств до других видов электроники. В компании OPPO пока не дали официальных разъяснений о предназначении марки, но, возможно, подробности будут раскрыты в ближайшее время.
Ранее стали известны детали дизайна и срок презентации компанией Oppo нового смартфона A5 Pro, согласно утечке. Анонс модели состоится 24 декабря.