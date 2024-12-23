OPPO подала заявку на регистрацию нового бренда «ophone»

Пока не раскрыто, для каких именно продуктов будет использоваться новый бренд «ophone». Это оставляет место для различных предположений, начиная от возможных мобильных устройств до других видов электроники. В компании OPPO пока не дали официальных разъяснений о предназначении марки, но, возможно, подробности будут раскрыты в ближайшее время.

Ранее стали известны детали дизайна и срок презентации компанией Oppo нового смартфона A5 Pro, согласно утечке. Анонс модели состоится 24 декабря.