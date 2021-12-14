Oppo представила футуристичные умные очки

Есть два дизайна оправы: серебристая и чёрная. Внутри оправы есть магниты, которые позволяют её прикреплять к обычным очкам. В очках используется крошечный проектор, обеспечивающий максимальную яркость до трёх миллионов нит. Устройством можно будет управлять с помощью касания, голоса, также оно будет отслеживать движения рук и головы. Управление будет доступно и через приложение Smart Glass на смартфоне под управлением Oppo ColorOS 11 или более поздней версии.

Очки можно будет использовать для перевода в реальном времени. Ещё они смогут показывать уведомления. К сожалению, первое время Air Glass будут продаваться только в Китае.