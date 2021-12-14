Наука и технологии
Сегодня в 15:05
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Oppo представила футуристичные умные очки

Могут переводить в реальном времени
Сегодня китайская компания Oppo, известная как производитель смартфонов, представила смарт-очки, а точнее монокль Air Glass. Это устройство для дополненной реальности (AR), которое поступит в продажу в начале следующего года.
Oppo представила футуристичные умные очки

Сама Oppo описывает гаджет как устройство вспомогательной реальности. Очки будут накладывать поверх окружающей картинки различную информацию. Air Glass работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 4100 и весят около 30 граммов. Очков должно хватать на три часа активного использования и 40 часов в режиме ожидания.

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Есть два дизайна оправы: серебристая и чёрная. Внутри оправы есть магниты, которые позволяют её прикреплять к обычным очкам. В очках используется крошечный проектор, обеспечивающий максимальную яркость до трёх миллионов нит. Устройством можно будет управлять с помощью касания, голоса, также оно будет отслеживать движения рук и головы. Управление будет доступно и через приложение Smart Glass на смартфоне под управлением Oppo ColorOS 11 или более поздней версии.

Очки можно будет использовать для перевода в реальном времени. Ещё они смогут показывать уведомления. К сожалению, первое время Air Glass будут продаваться только в Китае.

Источник: The Verge
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