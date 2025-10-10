Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S

Пока производитель раскрыл только внешний вид часов — подробные характеристики будут объявлены позже. Известно, что модель отличается ультратонким корпусом толщиной менее 9 мм.

По предварительным данным, Oppo Watch S получат двойную систему процессоров — Snapdragon W5 и BES2800 MCU. Также устройство будет поддерживать постоянный мониторинг здоровья, включая отслеживание сердечного ритма.

Ранее в этом году Oppo уже выпустила серию Watch X2, где стандартная версия отличалась титановым корпусом и сапфировым стеклом. В серии также присутствовала облегчённая Mini-версия с неплохой автономностью.