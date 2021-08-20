Наука и технологии
Сегодня в 11:54

Oppo представила технологии для революционного улучшения мобильной фотосъёмки

И аппаратные, и программные
Китайская компания Oppo рассказала о своих новых технологиях, которые призваны улучшить обработку изображений в смартфонах. Это сенсор RGBW нового поколения, подэкранная камера, непрерывный оптический зум 85-200 мм и др.
Oppo представила технологии для революционного улучшения мобильной фотосъёмки

Новый сенсор может улавливать на 60% больше света, чем датчик предыдущего поколения. Также он улучшает цветопередачу и снижает уровень шума до 35%. В результате сенсор способен улучшить фотографии, сделанные в условиях недостаточной освещённости. Он будет поставляться в смартфонах Oppo с четвёртого квартала 2021 года.

Из аппаратных новинок помимо датчика были представлены непрерывный оптический зум 85-200мм и пятиосевая технология оптической стабилизации изображения. Всё вместе обеспечивает плавное увеличение и более чёткие снимки.

Oppo представила технологии для революционного улучшения мобильной фотосъёмки

Oppo

Ещё у Oppo есть программные новшества. Алгоритмы компании поддерживают работу подэкранной камеры так, чтобы соблюдался баланс между качеством экрана и съёмки. Также созданы алгоритмы для обработки изображений, снижающие дифракцию и т.д.