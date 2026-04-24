Oppo выпустила компактные часы с eSIM Watch X3 Mini

Внутри установлен процессор Snapdragon Wear W5, есть поддержка eSIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi (в двух диапазонах), NFC и навигационных систем (GPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS).

Аккумулятора на 354 мА·ч хватает: до 2,5 дней в обычном режиме, до 1,5 дней при Always-On Display и до недели в режиме экономии энергии.

Часы умеют отслеживать более 100 видов спорта, есть умный помощник. Они защищены от пыли и воды по стандартам 5ATM и IP68.

Датчики: пульс, уровень кислорода в крови, температура запястья, шагомер, гироскоп, барометр и др.

Цена в Китае — от 1799 юаней (примерно 263 доллара) за версию без eSIM и 1999 юаней (293 доллара) с eSIM.