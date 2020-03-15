Определен вид спорта, сохраняющий молодость

В рамках исследования специалисты привлекли добровольцев, которые были увлечены ездой на велосипеде, а также не имели вредных привычек. Так, для проведения эксперимента ученые попросили всех участников проехать на велосипеде конкретную дистанцию за определенное время. В конце данной поездки показатели добровольцев были проанализированы в лабораторных условиях.

Выяснилось, что у пожилых людей, увлекающихся поездками на велосипеде, объем мышечной массы был куда более сохранен, по сравнению с тем, кто занимался другими видами спорта. Кроме того, согласно результатам анализов, велосипедисты также имели нормальные показатели холестерина и крепкий иммунитет. Также ученые зафиксировали отсутствие жира. Таким образом, именно велоспорт является тем спортом, который способен сохранить молодость.