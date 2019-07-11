Определена безопасная ежедневная доза шоколада

50 граммов, или половину среднестатистической плитки. Причём тёмного шоколада с содержанием какао не менее 50%, и лучше в первой половине дня. По крайней мере, так считают эксперты, которых опросили «РИА Новости». Это, конечно, значения для взрослого человека. Доктор медицинских наук также отметил, что, если человек занимается тяжёлым физическим трудом или спортом, то дозу можно повысить.

Главные аргументы против вечернего перекуса шоколадом — высокая калорийность продукта и содержание в нём алкалоидов, возбуждающих нервную систему. По калорийности молочный и тёмный шоколад примерно одинаковы. Правда, последний считается более полезным, так как в нём выше содержание какао-бобов.

Неумеренное потребление грозит набором веса и повышением риска нарушения углеводного обмена.