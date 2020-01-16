Определена дата предварительных продаж сверхпопулярных "умных" часов Huawei в России

Известно, что уже 23 января представители Huawei планируют организовать мероприятия, в рамках которого будут оглашены цены и сроки старта розничных продаж. Кроме того, также через неделю часы будут доступны для предзаказа российскими покупателями.

Напомним, что “умные” часы Honor Watch Magic 2 оказались настолько востребованными на родине, что их первая партия разошлась буквально за одну минуту. Что касается стоимости, то в Китае их минимальная стоимость составляет порядка 155 долларов.