Наука и технологии
Сегодня 11:09
Определена дата предварительных продаж сверхпопулярных "умных" часов Huawei в России
Речь о Honor Magic Watch 2
Стало известно, что компания Huawei готовится к выпуску своих фирменных “умных” часов Honor Magic Watch 2 на российском рынке. Так, на официальной сайте компании появились баннеры, на которых и указана дата старта продаж сверхпопулярного гаджета.
Известно, что уже 23 января представители Huawei планируют организовать мероприятия, в рамках которого будут оглашены цены и сроки старта розничных продаж. Кроме того, также через неделю часы будут доступны для предзаказа российскими покупателями.
Напомним, что “умные” часы Honor Watch Magic 2 оказались настолько востребованными на родине, что их первая партия разошлась буквально за одну минуту. Что касается стоимости, то в Китае их минимальная стоимость составляет порядка 155 долларов.