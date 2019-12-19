Определена дата учений по изоляции интернета в России

Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на Telegram-канал «ЗаТелеком». Указания от Минкомсвязи пришли письмом операторам связи и ведомствам.

Учения по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России предусматривают проверку возможности перехвата абонентского трафика, раскрытия информации об абоненте, а также блокировки услуг связи для абонентов. Кроме того, в ходе учений должна быть отрепетирована организация ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи.

Участвовать в учениях будут Минкомсвязь, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардия, «Ростелеком», и другие.

Ранее правительство страны постановило, что учения по изоляции рунета должны проводиться как минимум один раз в год.