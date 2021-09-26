Определена крупнейшая комета

Указанную комету под названием C/2014 UN271 обнаружили недавно. Сначала её даже приняли за карликовую планету из облака Оорта.

Группа астрономов проанализировала данные все наблюдений кометы до июня 2021 года. Благодаря этому стало известно, что наклонение орбиты кометы составляет 95 градусов к плоскости эклиптики. Самая дальняя точка её орбиты находится на расстоянии 40,4 тысячи астрономических единиц, а ближайшая к Солнцу — на расстоянии 10,97 астрономической единицы. Там комета окажется в 2031 году. В предыдущий раз так близко к Солнцу C/2014 UN271 оказывалась 3,5 млн лет назад.

Размер ядра кометы составляет 150 километров. Это делает C/2014 UN271 рекордсменом.