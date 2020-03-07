Наука и технологии
Вчера 19:01
Определена операционная система с самым большим количеством уязвимостей
Среди всех ОС, а не только мобильных
Исследователи из TheBestVPN определили операционную систему с самым большим количеством уязвимостей в 2019 году. Ею оказалась Android, но специалисты говорят, что это совершенно нормально.
В отчёте TheBestVPN указано число всех обнаруженных за год в операционных системах уязвимостей. Android вырвалась в топ списка потому, что у неё наблюдалось самое большое количество уязвимостей — 414.
На втором месте находится Debian Linux (360 уязвимостей), на третьем — серверная Windows Server 2016 и Windows 10 для персональных компьютеров (по 357). То есть учитывались все операционные системы вне зависимости от типа устройств, для которых они предназначены.
Эксперты объяснили, что высокое количество уязвимостей у Android — результат открытости экосистемы. Это вовсе не значит, что данное решение плохое и наименее безопасное.