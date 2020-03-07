Определена операционная система с самым большим количеством уязвимостей

В отчёте TheBestVPN указано число всех обнаруженных за год в операционных системах уязвимостей. Android вырвалась в топ списка потому, что у неё наблюдалось самое большое количество уязвимостей — 414.

На втором месте находится Debian Linux (360 уязвимостей), на третьем — серверная Windows Server 2016 и Windows 10 для персональных компьютеров (по 357). То есть учитывались все операционные системы вне зависимости от типа устройств, для которых они предназначены.

Эксперты объяснили, что высокое количество уязвимостей у Android — результат открытости экосистемы. Это вовсе не значит, что данное решение плохое и наименее безопасное.