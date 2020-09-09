Определена отличительная особенность мозга религиозных людей

Кратко о работе нейрофизиологов пишет ТАСС. Авторы исследования рассказали, что их целью было понять, как и почему наш мозг начинает верить в сверхъестественное. Учёные предположили, что люди, которые подсознательно «видят» неочевидные взаимосвязи, чаще становятся верующими. Даже если росли в нерелигиозной семье.

Исследователи наблюдали за активностью мозга и поведением нескольких сотен добровольцев, пока те играли в простую компьютерную игру на внимательность. Она помогала выявить, «видят» ли люди скрытые закономерности.

Те добровольцы, которые лучше проходили игру, чаще оказывались глубоко верующими. Работало это и в обратную сторону: люди, которые не обладали такой способностью, чаще теряли веру со временем.