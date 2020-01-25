Наука и технологии
Сегодня 15:40
Определена польза виагры для родов
Снижает вероятность кесарева сечения
Учёные испытали действующее вещество виагры — силденафил — в качестве средства для облегчения родов. Препарат может снизить вероятность того, что роженице понадобится делать кесарево сечение.
Обычно сокращения матки при родах уменьшают интенсивность тока крови через плаценту. Если схватки продолжаются слишком долго, врачам приходится делать незапланированное кесарево сечение, которое в большинстве случаев менее предпочтительно естественных родов.
Сообщается, что силденафил расширяет сосуды плаценты и усиливает приток крови к плоду. Учёные выяснили это, проведя эксперименты с 300 беременными женщинами. Среди тех, кто принимал силденафил, незапланированное кесарево сечение назначали на 51% реже. При этом аппарат не оказал серьёзных побочных эффектов на самочувствие женщин. Таким образом доказана его польза для родов.
Тем не менее, исследователям нужно и дальше проверять средство, чтобы гарантировать его безопасность.