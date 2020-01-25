Определена польза виагры для родов

Обычно сокращения матки при родах уменьшают интенсивность тока крови через плаценту. Если схватки продолжаются слишком долго, врачам приходится делать незапланированное кесарево сечение, которое в большинстве случаев менее предпочтительно естественных родов.

Сообщается, что силденафил расширяет сосуды плаценты и усиливает приток крови к плоду. Учёные выяснили это, проведя эксперименты с 300 беременными женщинами. Среди тех, кто принимал силденафил, незапланированное кесарево сечение назначали на 51% реже. При этом аппарат не оказал серьёзных побочных эффектов на самочувствие женщин. Таким образом доказана его польза для родов.

Тем не менее, исследователям нужно и дальше проверять средство, чтобы гарантировать его безопасность.