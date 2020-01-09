Определена роль отзывов в интернете при выборе работы

Чтобы это выяснить, специалисты опросили более тысячи человек. Правда, стоит оговориться, что все участники опроса сами когда-либо оставляли отзыв о предыдущей работе.

Что интересно, более 50% респондентов хоть раз давали компании 1 или 2 звезды из 5 возможных. 8 из 10 человек считают свой выбор верным. 12% думают, что нужно было поставить более низкую оценку. При этом 10% опрошенных признались, что врали, когда писали отзыв.

Аналитики отмечают, что люди часто просто не пишут положительные отзывы. В то время как для негативной оценки есть понятная мотивация, например, насолить бывшему работодателю.