Наука и технологии
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Определена роль отзывов в интернете при выборе работы
Оказывается, многие обращают на это внимание
Аналитики Fractl выяснили, что негативные отзывы о компании в интернете заставляют отказываться от предложения по работе каждого третьего соискателя.
Чтобы это выяснить, специалисты опросили более тысячи человек. Правда, стоит оговориться, что все участники опроса сами когда-либо оставляли отзыв о предыдущей работе.
Что интересно, более 50% респондентов хоть раз давали компании 1 или 2 звезды из 5 возможных. 8 из 10 человек считают свой выбор верным. 12% думают, что нужно было поставить более низкую оценку. При этом 10% опрошенных признались, что врали, когда писали отзыв.
Аналитики отмечают, что люди часто просто не пишут положительные отзывы. В то время как для негативной оценки есть понятная мотивация, например, насолить бывшему работодателю.