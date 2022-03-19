Определена самая счастливая страна в мире

Наука и технологии
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Определена самая счастливая страна в миреИ это не Россия
ООН опубликовала Всемирный доклад счастья. В нём есть рейтинг стран, ранжированных по тому, насколько счастливыми себя считают их жители. У России там совсем незавидное место.
В топ-5 самых счастливых стран вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. А вот Россия за год с 60-го места опустилась на 80-е. Украина также оказалась в нижней половине рейтинга, на 98-м месте.
Стоит отметить, что Финляндия занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран уже пятый год подряд. Отмечается, что в целом за 2021 год люди в мире стали больше помогать незнакомым людям, заниматься волонтёрством и делать пожертвования. Сейчас люди по всему миру помогают пострадавшим украинцам.