Определена самая счастливая страна в мире

В топ-5 самых счастливых стран вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. А вот Россия за год с 60-го места опустилась на 80-е. Украина также оказалась в нижней половине рейтинга, на 98-м месте.

Стоит отметить, что Финляндия занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран уже пятый год подряд. Отмечается, что в целом за 2021 год люди в мире стали больше помогать незнакомым людям, заниматься волонтёрством и делать пожертвования. Сейчас люди по всему миру помогают пострадавшим украинцам.