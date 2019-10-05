Наука и технологии
Сегодня 15:59
Определена смертность при авариях на разных видах транспорта
Безопаснее всего ездить на трамвае
Национальный союз страховщиков ответственности поделился статистикой смертности при авариях на различных видах транспорта. Самыми опасными оказались вертолёты.
Статистика относится ко всем видам транспорта, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП). Это автобусы, троллейбусы, трамваи, железнодорожный и водный транспорт, а также воздушный (большей частью вертолёты). Автомобили в статистике не учитывались.
По данным союза, соотношение погибших и раненых в авариях с вертолётами составляет один к одному. Во время происшествий с морскими или речными судами на одного погибшего приходится 13 раненых, с автобусами — 26, с поездами — 44, а с троллейбусами — 46. Самым безопасным транспортом оказался трамвай: там соотношение вышло 1 к 115.
По мнению экспертов, страховые тарифы на вертолётные перевозки нужно поднять в четыре раза.
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