Определена смертность при авариях на разных видах транспорта

Статистика относится ко всем видам транспорта, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП). Это автобусы, троллейбусы, трамваи, железнодорожный и водный транспорт, а также воздушный (большей частью вертолёты). Автомобили в статистике не учитывались.

По данным союза, соотношение погибших и раненых в авариях с вертолётами составляет один к одному. Во время происшествий с морскими или речными судами на одного погибшего приходится 13 раненых, с автобусами — 26, с поездами — 44, а с троллейбусами — 46. Самым безопасным транспортом оказался трамвай: там соотношение вышло 1 к 115.

По мнению экспертов, страховые тарифы на вертолётные перевозки нужно поднять в четыре раза.