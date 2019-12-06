Определена зона поражения российского супероружия

В материале на сайте Defence24.pl указано, что «Кинжал» может поражать цели на расстоянии 1,5-2 тысяч километров. Это значит, что если Россия запустит ракеты из Калининградской области, то они достигнут не только Польши, но и «значительной части американских объектов в Западной Европе».

Журналисты имели в виду порты и перевалочные пункты, которые могут устроить силы НАТО для введения подкрепления. В материале также написано, что боевая часть «Кинжала» может быть ядерной и весит 480 килограммов. Ракета способна развивать скорость более 10 Мах, а её круговое вероятное отклонение составляет 10-20 метров. Перехватить такую ракету сложно из-за её высокой скорости и манёвренности.

Напомним, недавно СМИ писали, что «Кинжал» испытали в Арктике.